Петр Ян поднялся на второе место в рейтинге лучших российских бойцов

Петр Ян поднялся на второе место в рейтинге лучших российских бойцов. 7 декабря россиянин одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе. 32-летний Ян победил единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Он стал первым российским бойцом UFC, который смог вернуть утраченный ранее титул.

На этот раз рейтинг лучших российских бойцов был обновлен по итогам сразу двух месяцев: ноября и декабря, где было много больших событий.

Рейтинг составляется путем голосования ММА-журналистов и блогеров и публикуется ежемесячно. На этот раз в голосовании приняли участие 34 человека.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 544 (510 баллов + 34 упоминания в анкете)

2. Петр Ян (+5) — 489 (455 + 34)

3. Хамзат Чимаев (-1) — 484 (450 + 34)

4. Вадим Немков (+2) — 397 (363 + 34)

5. Арман Царукян — 379 (345 + 34)

6. Александр Волков (+2) — 355 (321 + 34)

7. Магомед Анкалаев (-4) — 330 (299 + 31)

8. Усман Нурмагомедов — 231 (299 + 32)

9. Умар Нурмагомедов — 229 (197 + 32)

10. Мовсар Евлоев — 204 (176 + 28)

11. Сергей Павлович — 187 (158 + 29)

12. Шамиль Мусаев — 159 (133 + 26)

13. Азамат Мурзаканов — 136 (111 + 25)

14. Магомедрасул Гасанов — 134 (107 + 27)

15. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 91 (74 + 17)

Не вошли в топ-15, но попали в анкеты респондентов:

Муслим Магомедов — 51 (42 + 9)

Богдан Гуськов — 49 (37 + 12)

Мовлид Хайбулаев — 32 (24 + 8)

Анатолий Малыхин — 26 (19 + 7)

Олег Попов — 19 (13 + 6)

Эдуард Вартанян — 11 (8 + 3)

Шарабутдин Магомедов — 8 (6 + 2)

Биберт Туменов — 7 (5 + 2)

Тимур Хизриев — 8 (7 + 1)

Валентин Молдавский — 6 (4+2)

Альберт Туменов — 3 (2 + 1)

Никита Крылов — 3 (2 + 1)

Икрам Алискеров — 2 (1 + 1)

Азамат Пшуков — 2 (1 + 1)

Абубакар Вагаев — 2 (1 + 1)

Ринат Фахретдинов — 2 (1 + 1)

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Николай Заболотный (тг-канал «Ушатайка»), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян, Игорь Лазорин (ТАСС).

Правила

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.