Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

17 декабря 2025, 15:00

Петр Ян поднялся на второе место в рейтинге лучших российских бойцов

Отдел единоборств «СЭ»
Петр Ян.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Петр Ян поднялся на второе место в рейтинге лучших российских бойцов. 7 декабря россиянин одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе. 32-летний Ян победил единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Он стал первым российским бойцом UFC, который смог вернуть утраченный ранее титул.

На этот раз рейтинг лучших российских бойцов был обновлен по итогам сразу двух месяцев: ноября и декабря, где было много больших событий.

Рейтинг составляется путем голосования ММА-журналистов и блогеров и публикуется ежемесячно. На этот раз в голосовании приняли участие 34 человека.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 544 (510 баллов + 34 упоминания в анкете)
2. Петр Ян (+5) — 489 (455 + 34)
3. Хамзат Чимаев (-1) — 484 (450 + 34)
4. Вадим Немков (+2) — 397 (363 + 34)
5. Арман Царукян — 379 (345 + 34)
6. Александр Волков (+2) — 355 (321 + 34)
7. Магомед Анкалаев (-4) — 330 (299 + 31)
8. Усман Нурмагомедов — 231 (299 + 32)
9. Умар Нурмагомедов — 229 (197 + 32)
10. Мовсар Евлоев — 204 (176 + 28)
11. Сергей Павлович — 187 (158 + 29)
12. Шамиль Мусаев — 159 (133 + 26)
13. Азамат Мурзаканов — 136 (111 + 25)
14. Магомедрасул Гасанов — 134 (107 + 27)
15. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 91 (74 + 17)

Не вошли в топ-15, но попали в анкеты респондентов:

Муслим Магомедов — 51 (42 + 9)
Богдан Гуськов — 49 (37 + 12)
Мовлид Хайбулаев — 32 (24 + 8)
Анатолий Малыхин — 26 (19 + 7)
Олег Попов — 19 (13 + 6)
Эдуард Вартанян — 11 (8 + 3)
Шарабутдин Магомедов — 8 (6 + 2)
Биберт Туменов — 7 (5 + 2)
Тимур Хизриев — 8 (7 + 1)
Валентин Молдавский — 6 (4+2)
Альберт Туменов — 3 (2 + 1)
Никита Крылов — 3 (2 + 1)
Икрам Алискеров — 2 (1 + 1)
Азамат Пшуков — 2 (1 + 1)
Абубакар Вагаев — 2 (1 + 1)
Ринат Фахретдинов — 2 (1 + 1)

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Николай Заболотный (тг-канал «Ушатайка»), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян, Игорь Лазорин (ТАСС).

Правила
В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ислам Махачев
Петр Ян
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Иране начинаются похороны верховного лидера Али Хаменеи. Что пишут СМИ
«Я вернулся!» Овечкин остается в «Вашингтоне» еще на один год: условия контракта
WSJ узнала об отклоненном плане Хегсета по сокращению войск США в Европе
ЧМ-2026: Судьи убрали Хорватию в угоду Роналду, Криштиану заменили и он высказался об уходе, а скоро встретится с Испанией
Фигуристка Мишина вышла замуж за учителя физкультуры
Интерпол раскрыл личность подозреваемой в покушении на Ермолаева украинки
Популярное видео
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бразильский боец Дос Сантос пропал без вести во время купания в Амазонке

Гаджиев — о восстановлении российских юношей решением МОК: «Мир единоборств и так сумел удержать свои позиции»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости