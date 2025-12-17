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17 декабря 2025, 19:07

Камил Гаджиев назвал 2025 год успешным для российских бойцов ММА

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» подвел итоги для российских бойцов смешанных единоборств в 2025 году.

«Для единоборств 2025 год получился довольно успешным как на российском рынке, так и на международном. В нашей стране прошло немало турниров, которые зрители поддерживали своими просмотрами. Я считаю, что завоевание чемпионских поясов Исламом Махачевым, Петром Яном и Хамзатом Чимаевым в UFC, а также Усманом Нурмагомедовым и Вадимом Немковым в PFL — это существенный показатель того, что год был более чем успешным», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачев победил Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке и стал первым двойным чемпионом UFC из России. Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе и вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго и впервые завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Нурмагомедов победил Пола Хьюза на турнире PFL Champions Series 3 в Дубае и стал чемпионом организации в легком весе. Немков нокаутировал Ренана Феррейру на турнире PFL Europe 4 в Лионе и завоевал пояс чемпиона в тяжелом весе.

Руслан Ботвенко

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Камил Гаджиев
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