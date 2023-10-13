Камил Гаджиев: «В этот раз Махачев более убедительно победит Волкановски»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего реванша между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Думаю, в этот раз Махачев более убедительно победит Волкановски, — сказал Гаджиев «СЭ». — Ментально будет легче Волкановски, потому что он на замену выходит. С него спроса нет никакого. В случае поражения не получит критику. Просто Исламу в первом бою где-то настроя не хватило. Считаю, что уровень Ислама такой, что он должен уверенно обыгрывать Волкановски».

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. В их первом поединке победу единогласным решением судей одержал Махачев.