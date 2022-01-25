Камил Гаджиев о бое Шлеменко — Одилов в лиге Хабиба: «Уже меньше верю в этот поединок»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему он начинает меньше верит в то, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко подерется с чемпионом EFC Фаридуном Одиловым в конце марта. По последней информации, Шлеменко еще не успел восстановиться после травмы руки.

«Уже меньше верю в бой между Шлеменко и Одиловым на фоне шума, который идет вокруг боя Исмаилов — Шлеменко, — сказал Гаджиев представителям СМИ после пресс-конференции, посвященной турниру «Тройной удар». — Уже как-то меньше начинаешь верить в то, что Шлеменко подерется с Фаридуном. Я всегда говорил, что это было бы немного странно. Сейчас он [Шлеменко] возьмет, например, проиграет или выиграет, получит травму тяжелую. Как тогда быть? Это странно как-то. Будто бы за спину Фаридуну смотрит сразу — [это] неправильно».

«Я бы посоветовал ему не драться с Фаридуном, если бой с Магой — решенная вещь, и, если это очевидно, если подписаны контракты. На мой взгляд это непрофессионально. Еще раз повторюсь: у тебя важный, громкий бой в июле, и ты тут в конце марта дерешься с очень крепким парнем. Но при этом я бы задал ему вопрос: насколько серьезно, что у тебя будет бой с Магой? Да, сделан анонс и так далее. Если это так, то да. Если это только на словах, то дерись с Фаридуном и заканчивай или продолжай свою эпопею с EFC».

Свой последний бой Шлеменко провел в октябре в Сочи в лиге Хабиба Нурмагомедова EFC. Оппонентом стал Артур Гусейнов. По итогам трехраундового боя Шлеменко победил единогласным решением судей.