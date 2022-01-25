Франсис Нганну рассказал, как отказался от 7 миллионов долларов по новому контракту с UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну на шоу The MMA Hour поделился подробностями контрактных переговоров с промоушеном.

Ариэль Хельвани: «Информация, что вы заработали за бой с Ганом $ 600 тысяч, верна?»

Франсис Нганну: «Да»

Ариэль Хельвани: «По моей информации, UFC предлагал вам на боевой неделе продлить контракт. Насколько условия были лучше?»

Франсис Нганну: «Они предложили больше денег, но они не пошли навстречу ни одному из моих требований по общим условиям контракта. Не дали больше свобод. Очень жесткий, односторонний контракт. Деньги они предлагали хорошие, но мне было все равно, я стоял за свои принципы. Если они не готовы принять их, окей, я беру мои 600 тысяч и нет проблем».

Ариэль Хельвани: «Можете рассказать, какую сумму они вам предлагали?»

Франсис Нганну: «Я не забрал со стола большие деньги»

Ариэль Хельвани: «Как много?»

Франсис Нганну: «Я отказывался от денег, начиная с боя против Стипе. На данный момент я в общей сложности оставил на столе 7 миллионов»

Ариэль Хельвани: «Вау»

Франсис Нганну: «Я счастлив моим 600 тысячам, потому что я стою на моих принципах. Нельзя получить и свободу и деньги. Выбрать можно только одно. Я выбрал свободу»

Ариэль Хельвани: «Какую именно свободу вы хотите от них?»

Франсис Нганну: «Контракт такой, что тебя просто держат в плену. Ты ничего не можешь сделать, никаких прав у тебя нет, односторонний договор. Нет никакой страховки, никакой защиты здоровья, ничего. Если я независимый контрактор, сотрудник — то дайте мне свободу. Я же не работаю на вас. Я пошел на принцип, приняв этот бой. Моя команда ругала меня, когда я хотел драться с травмой: «Смысл в этом бою? Ты ничего не заработаешь, нового контракта нет, травма». Но я пошел на принцип и выиграл»

Ариэль Хельвани: «Вы хотите выступать в UFC?»

Франсис Нганну: «Хотят ли UFC, чтобы я выступал у них?»

Ариэль Хельвани: «А вы лично?»

Франсис Нганну: «Если контракт правильный, я готов»

23 января Нганну победил Сирила Гана единогласным решением на UFC 270 и провел первую успешную защиту титула.