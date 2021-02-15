Камерунский боец назвал Дацика «расистом»

Камерунский боксер Тайсон Дижон назвал «расистом» своего соперника Вячеслава Дацика.

По словам африканца, он слышал о российском бойце не очень хорошие вещи, в частности, о его тюремном прошлом и нетерпимости к людям других национальностей.

«Я знаю, что он был осужден, недавно вышел из тюрьмы. По поводу его состояния могу сказать, что он сейчас не в хорошей форме. Он когда-то был расистом. Это информация о нем, которую я знаю. Люди говорят о нем не очень хорошие вещи», — приводит слова Дижона РЕН ТВ.

Ранее на пресс-конференции с участием Тайсона Дижона и Вячеслава Дацика произошел громкий скандал: «Рыжий Тарзан» вручил своему сопернику из Африки связку с бананами. В ответ оскорбленный спортсмен швырнул бананы в лицо Дацика.

Бой Дацика и Тайсона Дижона пройдет в рамках нового турнира, в котором принимают участие как профессиональные спортсмены, так и блогеры.