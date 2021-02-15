Новоселов в образе викинга устроил тренировку с топором в снегу

Российский самбист и боец смешанного стиля Максим Новоселов продолжает подготовку к поединку против экс-игрока в американский футбол Дениса Вильданова, который состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На своей странице в Instargam боец опубликовал видео, на котором он в шлеме викинга проводит тренировку с голым торсом в снегу. При этом спортсмен эффектно и ловко выполняет упражнения с топором.

Тренировка Максима Новоселова. Фото Instagram

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.