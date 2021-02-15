Новоселов в образе викинга устроил тренировку с топором в снегу
17:05
Российский самбист и боец смешанного стиля Максим Новоселов продолжает подготовку к поединку против экс-игрока в американский футбол Дениса Вильданова, который состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
На своей странице в Instargam боец опубликовал видео, на котором он в шлеме викинга проводит тренировку с голым торсом в снегу. При этом спортсмен эффектно и ловко выполняет упражнения с топором.
Тренировка Максима Новоселова. Фото Instagram
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.
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