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Новоселов в образе викинга устроил тренировку с топором в снегу

17:05
Максим Новоселов. Фото Instagram Тренировка Максима Новоселова. Фото Instagram
Максим Новоселов. Фото Instagram

Российский самбист и боец смешанного стиля Максим Новоселов продолжает подготовку к поединку против экс-игрока в американский футбол Дениса Вильданова, который состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На своей странице в Instargam боец опубликовал видео, на котором он в шлеме викинга проводит тренировку с голым торсом в снегу. При этом спортсмен эффектно и ловко выполняет упражнения с топором.

Тренировка Максима Новоселова. Фото Instagram
Тренировка Максима Новоселова. Фото Instagram

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.

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