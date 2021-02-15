Максим Новоселов раскрыл правду о подпольных боях в колониях

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов перед боем с бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым рассказал о своем опыте участия в подпольных поединках, которые проводились среди заключенных в колониях.

«Я как никто другой знаю, как в колонии проходят бои. Там, в основном, на кону стоит твоя независимость. К тебе относятся более уважительно, если ты участвуешь, потому что ты все-таки боец, ты можешь постоять за себя. Как ни крути, в таких местах ценится ум и сила, воспринимается по-другому человек. Там не играет роли, сколько у тебя денег, какие у тебя титулы были, какую ты должность занимал, какие у тебя родители. Там ценится сила и твое умение общаться в обществе. В колонии, где сила, там и заработок», — цитирует Новоселова РЕН ТВ.

По словам Новоселова, специально отведенных мест для боев не было. Бойцы дрались прямо в коридорах, пока там не было надзирателей.

«У нас, кто понимает, были небольшие промежутки между промзоной и жилзоной. В коридорах все это проходило, где не было видеонаблюдения. Это происходило, когда не было рядом сотрудников. Либо договаривались с сотрудниками, чтобы их не было на тот момент», — рассказал спортсмен.

Самбист отметил, что серьезных травм участники нелегальных турниров не получали.

«Проходили бои, дрались, синяки и повреждения объясняли производственными травмами: поскользнулся, упал. Не было тяжелых последствий, чтобы убивали... В основном, разбили нос, глаз. Крупных переломов даже не было», — добавил Новоселов.

Максим Новоселов пояснил, что о проходивших на территории колонии боях знал узкий круг людей.