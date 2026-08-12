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12 августа, 13:17

В ACA могут провести первый «анонимный поединок»

Алина Савинова

Глава ACA Магомед Бибулатов заявил, что лига может организовать первый в истории профессионального спорта поединок в режиме полной анонимности.

«У нас появилась идея провести так называемый анонимный бой между двумя медиазвездами нашей лиги. Никаких предварительных анонсов, подсказок в прессе или спойлеров в социальных сетях. Интрига раскроется только на арене, когда участников противостояния объявит наш ринг-анонсер Александр Загорский непосредственно перед началом боя. Это будет мировой эксклюзив в плане формата», — цитирует Бибулатова пресс-служба АСА.

По словам главы АСА, руководство лиги хочет оценить интерес со стороны болельщиков к подобному эксперименту. Если отклик будет положительным, на одном из турниров начнут прорабатывать уникальный формат.

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