В ACA могут провести первый «анонимный поединок»

Глава ACA Магомед Бибулатов заявил, что лига может организовать первый в истории профессионального спорта поединок в режиме полной анонимности.

«У нас появилась идея провести так называемый анонимный бой между двумя медиазвездами нашей лиги. Никаких предварительных анонсов, подсказок в прессе или спойлеров в социальных сетях. Интрига раскроется только на арене, когда участников противостояния объявит наш ринг-анонсер Александр Загорский непосредственно перед началом боя. Это будет мировой эксклюзив в плане формата», — цитирует Бибулатова пресс-служба АСА.

По словам главы АСА, руководство лиги хочет оценить интерес со стороны болельщиков к подобному эксперименту. Если отклик будет положительным, на одном из турниров начнут прорабатывать уникальный формат.