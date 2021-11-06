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Камару Усман: «Если Колби не проделал работу над ошибками, я выстегну его уже в самом начале»

01:19
Камару Усман. Фото Instagram
Камару Усман. Фото Instagram
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился ожиданиями от поединка против Колби Ковингтона.

«Я благодарен тому, что у меня снова есть возможность быть здесь и подарить людям выступление, какое мы подарили им в первый раз. Если он проделал работу над ошибками, то нас всех ждет изумительный бой. Но если нет — я выстегну эту сучку уже в начале боя», — сказал Усман на официальной церемонии взвешивания.

Поединок Усмана и Ковингтона пройдет в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке. В первом бою в декабре 2019 нигериец выиграл нокаутом в 5-м раунде.

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Никита Горшенин все материалы автора
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