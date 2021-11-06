Камару Усман: «Если Колби не проделал работу над ошибками, я выстегну его уже в самом начале»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился ожиданиями от поединка против Колби Ковингтона.

«Я благодарен тому, что у меня снова есть возможность быть здесь и подарить людям выступление, какое мы подарили им в первый раз. Если он проделал работу над ошибками, то нас всех ждет изумительный бой. Но если нет — я выстегну эту сучку уже в начале боя», — сказал Усман на официальной церемонии взвешивания.

Поединок Усмана и Ковингтона пройдет в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке. В первом бою в декабре 2019 нигериец выиграл нокаутом в 5-м раунде.