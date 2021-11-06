Боец ACA Иван Штырков рассказал о спаррингах с 6-м номером полутяжелого веса UFC Магомедом Анкалаевым.

«Магомед Анкалаев — это самородок, — сказал Штырков в интервью Youtube-каналу «Ушатайка-Спорт-Экспресс». — Камень. Вот, знаете, говорят про людей — камень. Гамач. Вот он реально камень — я первый раз увидел такое сопротивление. Когда мы начали бороться, я проход попытался сделать и как будто в стену врезался. Я-то парень сам неслабый, но это человек от природы просто очень хорошо одарен. Его выносливость в 93 кг тоже поражает.

У него все есть. Он, что мне нравится, потихоньку идет вперед, не досрочно побеждает, а получает опыт за счет длинных боев, наращивает-наращивает, бой-два, и титул ему обеспечен. Прохазка — Анкалаев? Я бы дал 50 на 50. Прекрасная борьба у Магомеда, но почему-то он ее не показывает, он очень круто борется и не устает в борьбе. Прирожденный вольник. Но у Прохазки есть нестандартность. На какое бы место я себя в UFC поставил бы? Я уже там постоял (смеется). У меня от UFC остались только тапки».