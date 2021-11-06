Чемпион АСА Хасбулаев согласен с остановкой боя с Кишевым: «Правильно сделали, что остановили»

Чемпион АСА в полулегком весе Магомедрасул Хасбулаев прокомментировал победу над Рамазаном Кишевым.

«Доволен боем — тем, что я победил. Этим я доволен, — сказал Хасбулаев после победы в интервью «СЭ». — А то что остановили, я думаю что, может быть, раньше времени остановили. Но, может быть, можно было и до этого остановить, потому что он моментами в глухой защите оказывался и ничего не делал, и я просто доминировал сверху. Можно было и до этого остановить, но там по времени секунды две оставалось до конца раунда»

«Все равно я думаю для чего там рефери, если не вовремя останавливать бои? Правильно сделали, что остановили, и я думаю, что можно было чуть-чуть пораньше даже остановить. Победой все же я доволен. Я защитил пояс».

Поединок завершился нокаутом в пользу Хасбулаева в конце третьего раунда. Бойцы сразилось в со-главном событии турнира АСА 131, который проходил 5 ноября в Москве.