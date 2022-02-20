Бреннан Уорд победил Брэндона Белла техническим нокаутом на Bellator 274

Американец Бреннан Уорд победил Брэндона Белла в поединке главного карда турнира Bellator 274, который проходит в Анкасвилле (США).

Уорд одержал победу техническим нокаутом в начале второго раунда.

На счету 33-летнего Уорда 15 побед и 6 поражений в ММА, у 37-летнего Белла 10 побед и 11 поражений.

Главным поединком турнира Bellator 274 станет бой Неймана Грэйси и Логана Сторли. Со-главный поединок турнира — бой россиянина Андрея Корешкова с американцем Ченсом Ренкаунтри.