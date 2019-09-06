Как Хабиб раздевался на взвешивании. Видео

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов уложился в требуемые 70,3 килограмма перед поединком с американцем Дастином Порье. Официальная процедура взвешивания состоялось в одном из отелей Абу-Даби. При этом Нурмагомедову пришлось снять шорты.

Бой пройдет в столице ОАЭ 7 сентября. На кону — титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), который с апреля 2018 года принадлежит Нурмагомедову. Порье — временный чемпион в данной весовой категории.