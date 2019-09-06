Как Хабиб раздевался на взвешивании. Видео
08:12
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов уложился в требуемые 70,3 килограмма перед поединком с американцем Дастином Порье. Официальная процедура взвешивания состоялось в одном из отелей Абу-Даби. При этом Нурмагомедову пришлось снять шорты.
Бой пройдет в столице ОАЭ 7 сентября. На кону — титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), который с апреля 2018 года принадлежит Нурмагомедову. Порье — временный чемпион в данной весовой категории.
Хабиб сделал вес!!! pic.twitter.com/X54a9WC3lY— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 6, 2019
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
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