Макгрегор заявил о желании вернуть чемпионский пояс UFC

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Twitter.

«Мне светит пояс», — написал Макгрегор.

11 июля 33-летний Макгрегор проиграл 32-летнему Порье техническим нокаутом на UFC 264 после первого раунда — врачи не выпустили его во второй раунд из-за перелома ноги. Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

Макгрегор являлся чемпионом UFC в легком и полулегком весе.