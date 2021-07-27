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Макгрегор заявил о желании вернуть чемпионский пояс UFC

07:24
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Twitter.

«Мне светит пояс», — написал Макгрегор.

11 июля 33-летний Макгрегор проиграл 32-летнему Порье техническим нокаутом на UFC 264 после первого раунда — врачи не выпустили его во второй раунд из-за перелома ноги. Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

Макгрегор являлся чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

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Сергей Разин все материалы автора

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