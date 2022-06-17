Известный менеджер Али Абдель-Азиз пожаловался на санкции против российских бойцов. Абдель-Азиз, представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и остальных россиян, считает, что спортсмены не должны страдать из-за геополитической обстановки.

«Вся эта политическая ситуация затрагивает многих российских спортсменов, особенно парней из Дагестана, Чечни и Кавказа, и никто об этом не говорит. Это печально, потому что эти ребята не сделали ничего плохого. Этим ребятам чрезвычайно сложно получить визу».

«Я знаю, что из этого региона появится много Хабибов, Исламом и Забитов. Если вы все же предоставите возможности этим ребятам, то я буду очень сильно вас уважать. Если же нет, то я тоже полностью это пойму», — написал Абдель-Азиз в Twitter.