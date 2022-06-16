Махачев о решении Магомедшарипова завершить карьеру: «Теперь можно никуда не бежать»

Российский боец UFC Ислам Махачев отреагировал на решение Забита Магомедшарипова завершить карьеру.

«Теперь можно спокойно просыпаться утром и никуда не бежать», — написал Махачев в своих социальных сетях.

31-летний Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения.

В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение Магомедшарипова завершить карьеру.