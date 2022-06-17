Тренер Царукяна уверен в победе своего подопечного над Гамротом

Тренер бойца UFC в легкой весовой категории Армана Царукяна Сергей Торосян поделился мыслями о поединке против поляка Матеуша Гамрота (20-1).

Бой состоится 25 июня на турнире UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

«Матеуш — один из самых крепких топов, я думаю, что он один из самых серьезных соперников для Армана. У него хорошая борьба, грэпплинг тоже на уровне, на счет ударной техники я бы так не сказал, но в любом случае мы знаем, как его побеждать. Мы очень долго готовились к этому бою, изучали его, поэтому я думаю, что у Армана не должно быть проблем с его переводом в партер, контролем, забиванием и по-поводу того, чтобы он контрил его борьбу. Все будет великолепно, я в этом уверен», — цитирует Торосяна Metaratings.ru.

Царукян идет на серии из 5 побед. 27 февраля он одолел Йоэля Альвареса (19-3) на UFC Fight Night 202 во втором раунде техническим нокаутом.