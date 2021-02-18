Из UFC уволены еще восемь бойцов, включая Александру Албу

Сильнейший ММА-промоушен UFC расстался с восемью бойцами, среди которых оказалась и проживающая в Москве уроженка Молдавии Александра Албу. Об этом сообщают журналисты MMA Junkie Нолан Кинг и Майк Бон.

30-летняя Албу считалась одной из самых привлекательных девушек в ростере UFC. В американском промоушене она успела провести четыре боя, победив только в двух из них. В последний раз она билась в октябре 2019 года на UFC Fight Night 162 в Сингапуре, где уступила решением судей представительнице Таиланда Конклак Суфисаре.

Ниже перечислены имена восьмерых уволенных бойцов:

Александра Албу (3-2 ММА, 2-2 UFC)

Али Алькайси (8-5 ММА, 0-2 UFC)

Сирил Аскер (9-4 ММА, 2-3 UFC)

Алекс Чемберс (5-5 ММА, 1-4 UFC)

Крис де ла Роча (5-3 ММА, 1-3 UFC)

Сюри Кондо (6-3 ММА, 1-3 UFC)

Боян Михайлович (10-6 ММА, 0-3 UFC)

Суман Мухтарян (8-2 ММА, 0-2 UFC)