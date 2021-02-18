Менеджер Хабиба заявил, что россиянин больше никогда не будет драться
10:27
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сообщил, что российский боец больше не будет драться.
Об этом он написал в своем Twitter в ответ на статью о том, что американский боец нигерийского происхождения Камару Усман является именно тем вызовом, который нужен Хабибу.
«Этот парень больше никогда не будет драться», — написал Абдель-Азиз.
Напомним, что Нурмагомедов объявил об уходе из MMA после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254. Турнир прошел 24 октября прошлого года. Хабиб остался непобедимым бойцом с рекордом 29-0.
This guy will never fight https://t.co/XlSaBAmL1D— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) February 16, 2021
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