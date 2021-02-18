Куцелаба проведет бой с Кларком на турнире UFC в мае

Молдавский полутяжеловес Ион Куцелаба по прозвищу «Халк» вернется в октагон поединком против американца Девина Кларка. Их встреча станет частью турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь на 2 мая. Информацию подтвердил Куцелаба на своей странице в Instagram.

В статистике Иона значатся 15 побед и 6 поражений. В последний раз «Халк» выходил в клетку 24 октября прошлого года на шоу UFC 254 в Абу-Даби, где он потерпел поражение нокаутом от россиянина Магомеда Анкалаева.

У Кларка был шанс войти в топ-15 полутяжелого дивизиона, когда в главном событии UFC on ESPN 18 в ноябре прошлого года он встретился с экс-претендентом на пояс Энтони Смитом. Однако поединок завершился победой Смита удушающим приемом. В настоящее время рекорд Кларка состоит из 12 побед и 5 поражений.