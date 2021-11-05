Уральский Халк отправил соперника в жесткий нокаут. Видео
22:31
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков одержал победу над соотечественником Артуром Астаховым на турнире ACA 131 в Москве.
Штырков отправил соперника в нокаут на последних секундах первого раунда.
Для 33-летнего спортсмена эта победа стала 19-й в карьере при двух поражениях и одной ничьей. Астахов потерпел восьмое поражение в MMA при 20 выигранных боях.
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