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Штырков отправил в нокаут Астахова в первом раунде на ACA 131

22:18
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Российский боец Иван Штырков победил соотечественника Артура Астахова на турнире ACA 131 в Москве.

Рефери остановил бой на последних секундах первого раунда, зафиксировав нокаут в исполнении Штыркова.

Для Штыркова эта победа стала 19-й в карьере. Также в послужном списке Уральского Халка значится два поражения и одна ничья.

Астахов уступил в восьмой раз при 20 выигранных поединках.

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Иван Шитик все материалы автора
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