Штырков отправил в нокаут Астахова в первом раунде на ACA 131
22:18
Российский боец Иван Штырков победил соотечественника Артура Астахова на турнире ACA 131 в Москве.
Рефери остановил бой на последних секундах первого раунда, зафиксировав нокаут в исполнении Штыркова.
Для Штыркова эта победа стала 19-й в карьере. Также в послужном списке Уральского Халка значится два поражения и одна ничья.
Астахов уступил в восьмой раз при 20 выигранных поединках.
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