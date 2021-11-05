Штырков отправил в нокаут Астахова в первом раунде на ACA 131

Российский боец Иван Штырков победил соотечественника Артура Астахова на турнире ACA 131 в Москве.

Рефери остановил бой на последних секундах первого раунда, зафиксировав нокаут в исполнении Штыркова.

Для Штыркова эта победа стала 19-й в карьере. Также в послужном списке Уральского Халка значится два поражения и одна ничья.

Астахов уступил в восьмой раз при 20 выигранных поединках.