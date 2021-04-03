Источник: Волков и Ган проведут бой 26 июня
20:45
Российский боец ММА Александр Волков и француз Сирил Ган проведут поединок в июне текущего года, сообщает ESPN 3 апреля. В UFC близки к договоренности со спортсменами.
Их поединок должен возглавить турнир UFC Fight Night 26 июня. Место его проведения пока не названо.
32-летний Волков одержал 33 победы в ММА при восьми поражениях. У 30-летнего Гана восемь побед в восьми поединках.
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