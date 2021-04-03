Магомед Магомедов: «Самые страшные весогонки были у Хабиба и Марата Балаева»

Бывший чемпион ACB и боец Bellator Магомед Магомедов (18-1) рассказал о своих весогонках.

«Пояс забрать, пару поясов, и закрыть эту главу. Сколько можно убивать себя [весогонками]? Но я видел страшнее весогонку. Когда Марат Балаев... Кто не видел, посмотрите. Хуже этой весогонки я не видел.



На моем первом месте весогонки Хабиба и Марата. Их весогонки — это топ. Вот это натура характера. Мы-то че? Только 50 процентов [от того, через что прошли они]. Вот они реально на характере гоняют, молодцы», -сказал Магомедов во влоге на Youtube-канале StarFund.

2 апреля Магомедов победил Си Джея Хэмилтона удушением сзади на Bellator 255.