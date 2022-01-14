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Сегодня, 16:35

Источник сообщил, что Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Иван Шитик
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Instagram

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на коронавирус, утверждает Asian MMA.

Нурмагомедов помещен на карантин в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был состояться турнир по смешанным единоборствам One Championship.

Он находится в Сингапуре, так как планировал посетить бой своего подопечного Сайгида Изагахмаева в рамках промоушена.

В июле 2020 года умер Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Коронавирус
Хабиб Нурмагомедов
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