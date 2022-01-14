Илия Топурия — Мовсару Евлоеву: «Гребаная крыса, ты смелый только в своем телефоне»

Боец полулегкого веса UFC Илия Топурия жестко раскритиковал Мовсара Евлоева за снятия с их поединка на UFC 270.

«Эй ты, маленькая крыса, — обратился к сопернику Топурия в видео в твиттере. — Первым все это начал ты, не я. Показывал, какой ты жесткий в интернете. Мне сказали приехать сюда, в Лос-Анджелес, 22 января, чтобы снести твою голову, гребаная крыса. Я и приехал. Там, откуда я родом, если два человека договариваются подраться, и один из них не появляется, его называют трусом. И это как раз то, кто ты есть на самом деле.

Ты смелый только в своем телефоне. Ты потерял свой непобежденный рекорд, даже не выходя в октагон. Потому что знал, что произойдет — я бы просто снес твою голову, крыса. «У меня ковид» (передразнивает плачущим голосом). Крыса гребаная».

Евлоев снялся с поединка из-за ковида, которым он заразился в заключительной части подготовки к бою. Топурия остается в карде UFC 270, его новым соперником станет Чарльз Жордин.