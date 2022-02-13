Роберт Уиттакер: «Адесанья выглядел уязвимым сегодня. Я побил его»

Бывший претендент на пояс UFC в среднем весе Роберт Уиттакер снова оспорил решение судей по итогам его боя с Израэлем Адесаньей.

«Он ничем меня не удивил сегодня, он выглядел уязвимым, и я считаю, что выиграл у него, - сказал Уиттакер на пресс-конференции. - В первом раунде я был хуже, но потом собрался и забрал весь бой. Не было ни одного его удара, который я как-то почувствовал — кроме того удара в 1-м раунде. Я обходил его рич, я перебивал его, переводил его. У меня ничего кроме уважения к его набору навыков, он реально очень хорош, у него прекрасные данные».

Адесанья победил Уиттакера единогласным решением в главном событии вечера на UFC 271 в Хьюстоне и провел четвертую защиту титула.

«Я горжусь собой, горжусь, что смог собраться после поражения в первом бою и снова выйти на поединок с ним. Я не хочу, чтобы после этого боя везде шумели хайлайты: «Роб сказал, что он выиграл бой». Я только говорю, что я сделал достаточно для победы. Я доволен, что оставил все в клетке», - подчеркнул Адесанья.