Исмаилов: «Нужно иметь убежденность, что нет плохих наций, есть плохие люди»

Российский боец Магомед Исмаилов высказался по поводу ситуации в московском автобусе, когда мужчина из Дагестана пообещал избивать русских. По словам спортсмена, нельзя говорить о межнациональной розни, так как в России живет много национальностей. По его словам, нет плохих наций, но есть плохие люди.

«Нужно иметь убежденность, что нет плохих наций, есть плохие люди», — написал Исмаилов в Instagram. — В конфликте бывает две стороны, и зачастую виноваты оба. Для кого-то прав тот гражданин, для кого-то прав другой. Но причем здесь национальность? В конфликте можно говорить о культуре поведения, но говорить о национальной принадлежности не вижу смысла... Россия — многонациональная страна, это значит, что мы умеем жить дружно".

Нвапомним, ранее в интернете появилось видео, в котором дагестанец вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса.