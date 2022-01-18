Сехудо: «Ян — уродливая картофелина из России. Утоплю его задницу в моей борьбе»

Экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо заявил, что легко мог бы победить россиянина Петра Яна. По словам 34-летнего американца, он находится на другом уровне.

«Я бы с удовольствием приехал к этой уродливой картофелине из России Петру Яну и избил его на глазах у его соотечественников, а потом бы взял российский флаг в руки, — приводит слова Сехудо MMAJunkie. - Да, я завалю этого парня. Он — отличный боец, что касается позиции, хладнокровия и дистанции. Однако я слишком большой соперник для него и слишком умен.

Я положу его на землю и просто утоплю его задницу в моей борьбе. Я не Алджэмейн Стерлинг. Я гораздо более техничный боец и намного лучше всех этих парней. Я на совершенно другом уровне соперников, как Майкл Джордан в баскетболе.

С моим опытом мне просто нужен шанс и полная сумка денег. Можно бесконечно болтать об этом, но если мне хорошенько не заплатят, я просто не буду этого делать. Это доджно стоить моего наследия. Я с вами честен, а не веду себя как стерва".