Алджамейн Стерлинг: «Если боец применяет стероиды или ЭПО, ему место в тюрьме»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает, что бойцов, пойманных на допинге, стоит отправлять в тюрьму.

«Вся эта история с USADA — это смех один, — сказал Стерлинг на шоу The MMA Hour. — Вы знаете, например, что Ти Джея поймала не USADA, а Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк? То есть USADA вообще была не при делах. За что мы платим им деньги? Они позиционируют себя как третья сторона: «Мы не при чем».

Вообще, ММА исторически стероидный вид спорта. В этом спорте всегда было принято гордиться, что ты на чем-то. Вспомните Шона Шерка, всех этих белфортов… Мы смотрим на них и все понимаем. И вы хотите сказать, что сейчас бойцы чистые? Не смешите меня. Помните, когда Коди Гарбрандт на пресс-конференции говорил, что Диллашоу показывал всем в Team Alpha Male, как применять стероиды? USADA должна была задуматься, провести расследование. Но что они сделали? Ничего.

И если брать всех этих бойцов с маленьких стран, я не уверен, что их USADA тестирует так же, как нас. Я не говорю, что Россия — маленькая страна, но у них там спорт — это огромное явление. Когда кто-то там выигрывает Олимпиаду, его встречают как Бога. Мы же в США избалованные, здесь спортсменов так не воспринимают. И вы думаете, что в этих странах их реально проверяют? Даже у нас Ти Джея поймали спустя сколько лет! Даже я знал, что он химичил с самого начала своей карьеры в UFC. Я считаю, что за стероиды и ЭПО ты должен отправляться в тюрьму. Это контактный спорт, мы не бросаем мяч в корзину, ты можешь здесь сломать человеку жизнь и карьеру».