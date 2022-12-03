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Сегодня, 22:53

Исмаилов победил Шлеменко единогласным решением судей на турнире RCC 13

Иван Шитик
Корреспондент
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Магомед Исмаилов.

В Екатеринбурге 3 декабря прошел турнир RCC 13.

В главном событии вечера состоится бой средневесов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

Поединок продлился все пять отведенных раундов. По результату судейских записок победу одержал Исмаилов единогласным решением: 50-44, 50-44, 50-44.

Отметим, что в пятом раунде со Шлеменко сняли 1 балл за «систематическую потерю капы»

Для RCC этот поединок стал одним из самых громких в истории, поэтому менеджмент лиги создал специальный пояс для победителя встречи.

В активе 36-летнего Исмаилова 18 побед и 3 поражения. На счету 38 -летнего Шлеменко 61 победа и 15 поражений.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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