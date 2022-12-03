Иван Штырков победил Асылжана Бакытжанулы единогласным решением судей на турнире RCC 13

3 декабря в Екатеринбурге в рамках со-главного события турнира RCC 13 Иван Штырков провел поединок против Асылжана Бакытжанулы.

Российский боец одержал победу единогласным решением судей по итогам трех раундов: 29-28, 29-28, 29-28.

Штырков последний поединок провел против Насрудина Насрудинова в августе этого года в рамках турнира RCC 12. В этом противостоянии он одержал победу нокаутом в первом раунде.

На его счету теперь 22 победы, два поражения и одна ничья. В активе Бакытжанулы 13 побед и 4 поражения.