Исмаилов объяснил, почему назвал Собчак «грязным животным»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов объяснил, почему оскорбил телеведущую Ксению Собчак. В конце октября Собчак поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, раскритиковавшего ислам после убийства учителя под Парижем. Исмаилов назвал французского лидера «исламофобом», а Собчак — «грязным животным».

— Должен сказать, что Собчак не удивила меня, — приводит RT слова Исмаилова. — Когда я размышлял, кто именно может поддержать эту ситуацию во Франции, то на ум пришла именно она. Безусловно, я мог бы назвать грязным животным и самого Макрона, но это вряд ли дошло бы до него. Она же оказалась единственной из тех, кто поддержал его здесь. По крайней мере, кого увидел лично я. Поэтому и решил обратиться к Ксении. Я никогда не матерюсь, поэтому это самое жестокое, что вы можете от меня услышать. Для меня назвать её «грязным животным» было очень приятно. Надеюсь, это принесло облегчение не только мне, но и многим другим людям.