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Исмаилов назвал Собчак «грязным животным»

18:28
Ксения Собчак. Фото Instagram
Ксения Собчак. Фото Instagram
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Российский боец MMA Магомед Исмаилов прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который раскритиковал ислам после убийства учителя под Парижем. Французского лидера он в своем Instagram назвал исламофобом.

Также спортсмен обратился к телеведущей Ксении Собчак. «Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: Ксения, ты грязное тупое животное», — сказал он.

Ранее Собчак после того, как выразила поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, пожаловалась на угрозы.

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