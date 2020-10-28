Исмаилов назвал Собчак «грязным животным»

Российский боец MMA Магомед Исмаилов прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который раскритиковал ислам после убийства учителя под Парижем. Французского лидера он в своем Instagram назвал исламофобом.

Также спортсмен обратился к телеведущей Ксении Собчак. «Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: Ксения, ты грязное тупое животное», — сказал он.

Ранее Собчак после того, как выразила поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, пожаловалась на угрозы.