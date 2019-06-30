Исмагулов вызвал на бой Тухугова на UFC в Абу-Даби

Российский боец UFC Дамир Исмагулов вызвал на поединок соотечественника Зубайру Тухугова. 28-летний Исмагулов (20 побед – 3 поражения) предложил 28-летнему Тухугову (18-4) встретится на турнире UFC 242, который пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

– Я слышал, что тебе до сих пор не нашли соперника на турнир в Абу-Даби и ты вызвал на бой Рикардо Ламаса, но у него, насколько я знаю, сломана челюсть и он не будет доступен.

Я тоже очень хочу выступить на турнире в Абу-Даби. Ничего личного и никакого трештока, этого в UFC сейчас и так слишком много, просто спортивный интерес и не больше. Ты возвращаешься после простоя, а я впервые готов согнать на 66 кг.

Я уважаю тебя и твои спортивные достижения, давай покажем всему миру противостояние двух мастеров боевых искусств и то, как соперники могут уважать друг друга и при этом показать красивый бой. Я уверен это будет интересно всем, – написал Исмагулов на своей странице в Instagram.