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17 февраля, 23:58

Ислам Муртазаев победил Сергея Пономарева единогласным решением судей

Виталий Косик
Корреспондент
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Ислам Муртазаев против Сергея Пономарева (красный).
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Российский боец ММА Ислам Муртазаев одержал победу над соотечественником Сергеем Пономаревым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга.

Бой прошел все 5 раундов.

Муртазаев стал чемпионом России по кикбоксингу.

Таким образом у Пономарева 7 побед и одно поражение. У Муртазаева 21 победа и 7 поражений.

Телеканал РЕН ТВ проводит прямую видеотрансляцию турнира. Текстовая трансляция турнира доступна на сайте «СЭ».

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