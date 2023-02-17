Ислам Муртазаев победил Сергея Пономарева единогласным решением судей
Российский боец ММА Ислам Муртазаев одержал победу над соотечественником Сергеем Пономаревым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга.
Бой прошел все 5 раундов.
Муртазаев стал чемпионом России по кикбоксингу.
Таким образом у Пономарева 7 побед и одно поражение. У Муртазаева 21 победа и 7 поражений.
Телеканал РЕН ТВ проводит прямую видеотрансляцию турнира. Текстовая трансляция турнира доступна на сайте «СЭ».
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