Монсон готов провести всю оставшуюся жизнь в России

Экс-боец ММА Джефф Монсон прокомментировал информацию о том, что он проходит процедуру отказа от гражданства США.

«Я абсолютно готов провести всю свою оставшуюся жизнь в России! Это мой план уже долгое время: у меня здесь есть две красивые дочери и жена. У меня здесь очень много дел, которые нужно сделать до своей смерти. У меня тут открыто 27 бесплатных школ для детей по всей России. Моя жизнь в России! Мои цели тоже здесь», — приводит Legalbet слова Монсона.

52-летний Монсон в 2018 году получил российское гражданство. После этого он стал депутатом в Красногорске от партии «Единая Россия».

Он провел в ММА 87 боев, 60 раз одерживал победу и 26 раз потерпел поражение, 1 бой завершился ничейным результатом. Монсон выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях.