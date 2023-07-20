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Ислам Махачев проведет реванш с Чарльзом Оливейрой 21 октября на UFC 294

Давид Хачатрян
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Ислам Махачев.
Фото Зараб Мжавахадзе, Известия

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) подерется с первым номером рейтинга в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате 5 раундов. Об этом в соцсетях сообщил Дана Уайт.

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября 2022-го в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
ММА
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