Ислам Махачев проведет реванш с Чарльзом Оливейрой 21 октября на UFC 294

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) подерется с первым номером рейтинга в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате 5 раундов. Об этом в соцсетях сообщил Дана Уайт.

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября 2022-го в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.