Даниэль Кормье: «В UFC сказали, что нет смысла делать бой Блаховича и Перейры за титул»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) заявил, что победитель поединка между экс-чемпионом полутяжелого веса Яном Блаховичем и экс-чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (7-2) сразится с экс-чемпионом в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (29-3).

«Бой Яна Блаховича и Алекса Перейры мог быть за титул, потому что так было с Гловером [Тейшейрой] и Джамалом [Хиллом]. Я позвонил Мику Мейнарду [матчмейкер UFC], Мик сказал: «Это не имеет никакого смысла».

Иржи [Прохазка] должен был драться за пояс. Он собирался драться с Джамалом. Они [Блахович и Перейра] просто остаются претендентами номер один на бой за вакантный чемпионский пояс. Победитель этого боя [Блаховича и Перейры] будет драться с Иржи Прохазкой за титул чемпиона", — сказал Кормье на шоу DC & RC.

Блахович и Перейра подерутся в со-главном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.