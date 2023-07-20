Хамзат Чимаев подерется с Пауло Костой 21 октября на UFC 294

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) впервые выступит в рамках среднего веса UFC. Шведу будет противостоять бразилец, седьмой номер рейтинга в среднем весе Пауло Коста (14-2).

Поединок состоится в главном карде турнира UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом в соцсетях сообщил Дана Уайт.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Коста выбыл из поединка с россиянином Икрамом Алискеровым (14-1) на UFC 291.