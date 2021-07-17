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Ислам Махачев: «Порье завершит Оливейру»

06:06
Ислам Махачев. Фото Instagram
Ислам Махачев. Фото Instagram
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9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев поделился прогнозом на поединок Дастина Порье и Чарльза Оливейры.

«Порье, думаю, его завершит. 75 на 25 Порье выиграет. Думаю, добиванием», — сказал Махачев в интервью «Спорт-Экспресс».

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31. Поединок Порье и Оливейры предположительно пройдет в декабре.

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Никита Горшенин все материалы автора

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