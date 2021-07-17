Ислам Махачев: «Порье завершит Оливейру»

9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев поделился прогнозом на поединок Дастина Порье и Чарльза Оливейры.

«Порье, думаю, его завершит. 75 на 25 Порье выиграет. Думаю, добиванием», — сказал Махачев в интервью «Спорт-Экспресс».

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31. Поединок Порье и Оливейры предположительно пройдет в декабре.