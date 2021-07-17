Махачев — о том, почему кавказские бойцы не отдыхают на курортах: «Лучший отдых — побыть дома»
05:10
9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев рассказал «Спорт-Экспресс» о том, почему звезды ММА с Кавказа не ездят в отпуск на элитные курорты.
— Всегда было интересно, почему звезды ММА с Кавказа не отдыхают на каких-то элитных курортах — Мальдивах там или в Греции. Вы как-то все время дома остаетесь. Неужели не интересно на какие-то острова съездить, к океану? Ведь можете себе позволить.
— Потому что вся жизнь проходит где-то вдали от дома, по полгода находишься в Сан-Франциско, вот тебе океаны и все, что хочешь. Лучше отдыха, чем побывать дома — нет. У нас у всех главная цель после боя — попасть домой сразу
В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.
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