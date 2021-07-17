9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев в разговоре со «Спорт-Экспресс» объяснил свой прогресс в изучении английского языка.

— По последней пресс-конференции заметно, что добавили в английском. Как набираете в языке?

— Фильмы смотрю с субтитрами на английском, занимался с преподавателем. Сейчас по приезде тоже буду заниматься, надо будет опять начать.

— Турниры UFC смотрите с русскоязычными комментаторами или американскими?

— На Fight Pass обычно смотрю, там бывают русские. Бойцам бесплатно дают Fight Pass (месячная подписка сервиса в России стоит 399 руб — прим. СЭ).

— Фирменным английским словом Хабиба было «Smash». Какое бы английское слово подобрали, чтобы описать свой бойцовский стиль?

— Честно, я об этом не думал (смеется). Но буду тоже стараться делать этот smash.

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31. Поединок Порье и Оливейры предположительно пройдет в декабре.