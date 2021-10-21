Ислам Махачев: «Если придется, сделаю вакцину. Но так — организм молодой, думаю, сможет побороться»
21 октября, 03:36
Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев готов вакцинироваться от Covid-19, если это потребуется для выступления на территории США.
«Если такая суета будет, может, сделаю [вакцину]. Из-за того, что приходится, сделаю, а так, организм молодой, думаю, сможет побороться с болезнью. Но так что — я не сделаю и не буду драться — так тоже не могу», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Sport24.
30 октября Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267 в Абу-Даби.
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