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Ислам Махачев: «Если придется, сделаю вакцину. Но так — организм молодой, думаю, сможет побороться»

21 октября, 03:36
Ислам Махачев. Фото Instagram
Ислам Махачев. Фото Instagram
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Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев готов вакцинироваться от Covid-19, если это потребуется для выступления на территории США.

«Если такая суета будет, может, сделаю [вакцину]. Из-за того, что приходится, сделаю, а так, организм молодой, думаю, сможет побороться с болезнью. Но так что — я не сделаю и не буду драться — так тоже не могу», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Sport24.

30 октября Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267 в Абу-Даби.

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Никита Горшенин все материалы автора
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