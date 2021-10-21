«Его нужно остановить. Избитый Макгрегором итальянский диджей помогает полиции
21 октября, 08:40
Итальянский диджей Франческо Факкинетти заявил, что оказывает полиции содействие в деле об избиении бойцом UFC Конором Макгрегором.
«Он опасен, его нужно остановить», — цитирует Факкинетти CNN.
Представитель отеля, где произошел инцидент, заявил, что полиции также оказывается полная поддержка в их расследовании, предоставлены все материалы с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел в одном из римских отелей в субботу через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане. По словам Факкинетти, Макгрегор ударил его кулаком в лицо при свидетелях. Сообщалось, что диджей хочет подать в суд.
Предположительно итальянец получил сотрясение мозга. Он обсудил все с женой и друзьями и решил предъявить обвинение.
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