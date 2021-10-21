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«Его нужно остановить. Избитый Макгрегором итальянский диджей помогает полиции

21 октября, 08:40
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Итальянский диджей Франческо Факкинетти заявил, что оказывает полиции содействие в деле об избиении бойцом UFC Конором Макгрегором.

Конор Макгрегор. «Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор

«Он опасен, его нужно остановить», — цитирует Факкинетти CNN.

Представитель отеля, где произошел инцидент, заявил, что полиции также оказывается полная поддержка в их расследовании, предоставлены все материалы с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в одном из римских отелей в субботу через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане. По словам Факкинетти, Макгрегор ударил его кулаком в лицо при свидетелях. Сообщалось, что диджей хочет подать в суд.

Предположительно итальянец получил сотрясение мозга. Он обсудил все с женой и друзьями и решил предъявить обвинение.

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Роман Шишов все материалы автора
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