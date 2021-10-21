Ислам Махачев: «Исмаилов не должен был тратить все силы на борьбу с Минеевым»

Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев разобрал ошибки Магомеда Исмаилова в поединке с Владимиром Минеевым.

«Мага должен был переводить, но не тратить все силы на борьбу, — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Sport24. — Взял ногу, и моя задача — повалить или я плохой борец. Такого быть не должно. Взял ногу — повалил. Не получилось — дальше работаешь или на корпус выходишь. Минеев вставал, а Исмаилов опять-опять-опять пытался валить. Я не думаю, что Исмаилов уступил бы ему в стойке в начальных раундах. Они просто перестреливались бы, Мага очень хорошо в стойке двигается.

Во втором раунде посмотрите, сколько у него попыток бороть. И есть еще ошибки. Может быть, не мне судить, я моложе него, но есть технические ошибки. Когда ты валишь, постоянно руками держать — это у любого нормального человека забьются руки. Постоянно руками нельзя держать, надо ногами обхватывать. Если повернулся соперник — спину забрать. Спину забрал — все, у тебя руки отдыхают. А он постоянно руками старался держать. Я слышал, что у него проблемы с коленями, поэтому не может ногами обхватывать».

16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде поединка за пояс в среднем весе AMC Fight Nights. Махачев 30 октября подерется с Дэном Хукером на UFC 267 в Абу-Даби.