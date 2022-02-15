Вартанян — о Гран-при АСА: «Предложение было привлекательным в денежном плане»

Российский легковес армянского происхождения Эдуард Вартанян в эксклюзивном интервью прокомментировал подписание контракта с лигой АСА и свое участие в Гран-при в легком весе, в котором примут участие восемь топовых бойцов.

«В АСВ я начал выступать в Гран-при, поэтому для меня этот формат не просто интересный, но еще и ностальгический. А что касается предложения, то оно было хорошим в денежном плане, о чем уже заявило руководство лиги. У меня уже есть соперник, и лига анонсирует его в ближайшее время. Кроме того, я знаю всех участников Гран-при. На мой взгляд, это самые сильные бойцы на данный момент в легком весе и по рейтингам, и по медийности. Это будет очень интересный турнир», — рассказал Вартанян mma.metaratings.ru.

Вартанян последний поединок провел против бразильца Раймундо Батисты в сентябре 2021 года в рамках турнира Open FC 10. В этом противостоянии техническим нокаутом в первом раунде победил российский боец.

Всего на его счету 22 победы и четыре поражения.