Хоронженко и Абдурахманов успешно прошли взвешивание перед боем на FORCE FC 3

5 декабря состоялась официальная церемония взвешивания участников третьего турнира кулачной лиги FORCE FC, который пройдет в Москве 6 декабря. Главным событием вечера станет поединок между Александром Хоронженко (90,3 кг) и Тимуром Абдурахмановым (84,2 кг). В соглавном бою встретятся Абубакар Сулейманов (90 кг) и Даниил Бридов (90 кг). В рамках вечера также ожидается выступление рэпера Басты. Результаты взвешивания участников турнира FORCE FC 3: Александр Хоронженко (90,3 кг) — Тимур Абдурахманов (84,2 кг)

Даниил Бридов (90 кг) — Абубакар Сулейманов (90 кг)

Магомед Зайналов (82 кг) — Жан-Мишель Мбок (80,4 кг)

Хазратбек Нематжонов (67,3 кг) — Абдулло Абдуллоев (66,1 кг)

Матвей Кокорев (70,4 кг) — Шамиль Гасанкадиев (70,3 кг)

Данила Сидоров (73,9 кг) — Магомеднур Агаларов (70,3 кг)

Артем Баранов (77,5 кг) — Рустам Муродов (77,3 кг)

Ниджат Джафаров (88,6 кг) — Батраз Каргинов (89,8 кг)

Виктор Каменев (62,7 кг) — Роберт Гулинян (62,7 кг)

Илез Дзангиев (85,6 кг) — Александр Абашкин (86 кг)