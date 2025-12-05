Хоронженко и Абдурахманов успешно прошли взвешивание перед боем на FORCE FC 3
5 декабря состоялась официальная церемония взвешивания участников третьего турнира кулачной лиги FORCE FC, который пройдет в Москве 6 декабря.
Главным событием вечера станет поединок между Александром Хоронженко (90,3 кг) и Тимуром Абдурахмановым (84,2 кг). В соглавном бою встретятся Абубакар Сулейманов (90 кг) и Даниил Бридов (90 кг).
В рамках вечера также ожидается выступление рэпера Басты.
Результаты взвешивания участников турнира FORCE FC 3:
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Александр Хоронженко (90,3 кг) — Тимур Абдурахманов (84,2 кг)
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Даниил Бридов (90 кг) — Абубакар Сулейманов (90 кг)
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Магомед Зайналов (82 кг) — Жан-Мишель Мбок (80,4 кг)
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Хазратбек Нематжонов (67,3 кг) — Абдулло Абдуллоев (66,1 кг)
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Матвей Кокорев (70,4 кг) — Шамиль Гасанкадиев (70,3 кг)
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Данила Сидоров (73,9 кг) — Магомеднур Агаларов (70,3 кг)
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Артем Баранов (77,5 кг) — Рустам Муродов (77,3 кг)
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Ниджат Джафаров (88,6 кг) — Батраз Каргинов (89,8 кг)
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Виктор Каменев (62,7 кг) — Роберт Гулинян (62,7 кг)
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Илез Дзангиев (85,6 кг) — Александр Абашкин (86 кг)