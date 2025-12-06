Иван Емельяненко проведет бой 13 декабря в Севастополе

Российский боец ММА Иван Емельяненко проведет поединок с иранцем Хассаном Юссефи 13 декабря в Севастополе.

«Бой Ивана Емельяненко планируется 13 декабря в Севастополе», — цитирует ТАСС промоутера Владимира Хрюнова.

В конце сентября Емельяненко вышел на свободу после 1,5 года заключения. Он был осужден за участие в потасовке.

Иван Емельяненко — младший брат известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. На его счету три победы в трех боях по правилам бокса в перчатках ММА.